【経済指標】 【米国】 ＊住宅価格指数（1月）22:00 結果0.1% 予想0.1%前回0.3%（0.1%から修正）（前月比) ＊S＆Pケースシラー住宅価格（20都市）（1月）22:00 結果1.18% 予想1.38%前回1.43%（1.38%から修正）（前年比) ＊シカゴPMI（3月）22:45 結果52.8 予想55.0前回57.7 ＊コンファレンスボード消費者信頼感指数（3月）23:00 結果91.8 予想87.9前回91.0