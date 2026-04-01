◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日２―５巨人（３１日・バンテリンドーム）格の違いを示した。出場選手登録されたばかりの大勢投手（２６）が、今季初登板で即セーブに成功。「最高の舞台を用意してもらった。結果的に３人で抑えることができてよかった」。帰ってきた剛腕が連敗ストップに貢献した。ＷＢＣに出場した影響で１カード遅れの“開幕”。同点でも行く準備をしていた中、９回に丸の殊勲打が飛び出した。３点リードを背に１