◆パ・リーグ日本ハム９―０ロッテ（３１日・エスコンフィールド）日本ハムの細野晴希投手（２４）が３１日、エスコンで行われたロッテ戦で無安打無得点試合を達成した。２０２４年６月の大瀬良大地（広島）以来で、史上９１人目通算１０３度目。チームでは７人目。今季初登板の３年目左腕は打者２９人と対戦し、２四死球と失策で３度走者を背負ったが、１２三振を奪い１２８球でロッテ打線を抑え込んだ。打線も４本塁打などで