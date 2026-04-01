元乃木坂４６で女優の生駒里奈が１日、事務所を移籍したことを発表した。自身のインスタグラムで「株式会社 A.M. Entertainment (現・株式会社ゼスト)を退所し、 本日より株式会社 CRGに所属する事になりました」と報告。芸能界入りしてから15年とし「これからの人生をよりクリエイティブに自分を作り上げていきたい。ファンの皆様には、引き続き応援していただけたら幸いです。 新たなご縁にも恵まれますよう、より一層精進し