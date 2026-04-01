男子ゴルフの元世界ランキング１位、タイガー・ウッズ（５０）＝米国＝が３月２７日（日本時間３月２８日）、米フロリダ州で自動車による交通事故を起こし、アルコールまたは薬物の影響下で運転した疑いで一時逮捕された件で、当時着用していた服のポケットから麻薬生鎮痛薬ヒドロコドンが２錠見つかったと米メディアが報じた。ウッズは自宅から北へ約４マイル（約６・４キロ）離れた２８１ビーチ・ロード付近で横転事故を起こ