◇セ・リーグ広島3―8ヤクルト（2026年3月31日神宮）広島の坂倉が4戦目で今季初適時打を放った。0―6の6回2死満塁、2番手・清水の148キロ真っすぐを一振りで仕留め左翼フェンスを直撃する走者一掃の二塁打。「前の打席で打てなかったので。（一本打てて）よかったです」。4回2死二、三塁では小川の前に中飛に打ち取られており、悔しさをぶつけた打席で結果を出した。