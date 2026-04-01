◇セ・リーグ広島3―8ヤクルト（2026年3月31日神宮）広島のドラフト3位・勝田が痛いプロ初失策を記録した。2回2死二塁、伊藤の遊撃へのゴロをさばいたまではよかったが一塁悪送球となり先制点につながった。「流れを崩してしまった」試合開始が30分遅れるなど人工芝も雨の影響を受けていたのは事実。「それは言い訳になってしまう。負けは負け」と責任を背負った。