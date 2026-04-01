「阪神４−１ＤｅＮＡ」（３１日、京セラドーム大阪）ホーム開幕戦で王者の誇りを示した。阪神・佐藤輝明内野手（２７）が初回２死二塁のチャンスでＤｅＮＡに移籍したデュプランティエから先制タイムリーを放った。六回には高寺の左犠飛でホームへ激走。チャンピオンユニホームを着たナインは躍動し、チームは３連勝となった。金色のチャンピオンユニホームを土で汚しながら、全力でグラウンドを駆け回った。ホーム開幕戦の