◇セ・リーグ中日2―5巨人（2026年3月31日バンテリンドーム）開幕4連敗で球団創設90周年の初白星が遠い。本拠地バンテリンドーム初戦で新加入サノーが来日1号を放って先手を取りながら逆転で敗れた。先発の金丸が6回に2点差を追いつかれ、9回は藤嶋が3四球で招いた2死満塁から痛打された。松山、清水らを欠く救援陣が不調。井上監督は「耐えながら残っている投手でやらないといけない。指揮官として沈んだ顔を選手たちに