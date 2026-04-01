「阪神４−１ＤｅＮＡ」（３１日、京セラドーム大阪）勢いよく二塁ベースに滑り込み、スタンドの熱気を増幅させた。阪神・中野が球団史上１５人目となる通算１００盗塁を記録。「気づいていなかった。後から（周囲に）言われて『そういえば、そうだったんだな』って思った」と表情を変えることなく、淡々と振り返った。五回だ。内野ゴロで一塁に残ると、森下の３球目にスタート。快足を飛ばして今季２個目の盗塁を決め、押せ