「第29回京成盃グランドマイラーズ」（S1）は3月31日、船橋競馬場で行われ、6番人気ジョージテソーロが直線で差し切って優勝。重賞初制覇を飾った。同馬と2着ウィリアムバローズには「第38回かしわ記念」（Jpn1、5月5日、船橋）の優先出走権が与えられた。南関マイル戦線に新星誕生だ。ジョージテソーロがJRAから移籍3戦目で早くも重賞ゲット。道中は中団で脚をためると、直線で剛脚がさく裂した。前で激しくやり合ったリコー