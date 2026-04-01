「阪神４−１ＤｅＮＡ」（３１日、京セラドーム大阪）金色のチャンピオンユニホームを触りながら、試合後の阪神・藤川球児監督は笑顔だった。「誇らしく今日、勝つことができてホッとしています」。２６年シーズンのホーム開幕戦。超満員のファンに勝利を届けながら、チャンピオン−の言葉に「やっぱりムズムズしますね」と本音も漏れた。「受ける側ではなく攻めていくことが重要だと思いますから。選手たちがグラウンドで非