◇セ・リーグ広島3―8ヤクルト（2026年3月31日神宮）広島のドラフト1位・平川蓮外野手（22）が31日、ヤクルト戦で負傷交代した。4回の中堅守備でジャンピングキャッチを試みた際にフェンスに体を打ちつけ、背中と右肩に痛みを訴えた。開幕戦から「1番中堅」で先発出場し攻守両面で存在感を示し、この日に22歳の誕生日を迎えたルーキーがアクシデントに見舞われた。チームも開幕からの連勝が3で止まった。平川は痛みをこ