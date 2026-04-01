◇パ・リーグオリックス3―5西武（2026年3月31日ベルーナドーム）オリックスは終盤8回に5番手・ペルドモが林安河（リン・アンコー）に決勝打を浴び、開幕から2カード連続でカード初戦を落とした。先発・高島を4回限りで降板させ、同点に追いついた直後の5回から継投策へ。田嶋を初回限りで見限り、7投手の救援リレーで勝利をもぎとった29日楽天戦と同様の策も実らなかった。「（高島は）投げる球が途中でなくなったかな