◇セ・リーグ広島3―8ヤクルト（2026年3月31日神宮）開幕戦から2番で起用されている広島の中村奨が16打席目で今季初安打を記録した。6回先頭で先発・小川のカットボールを左前に運び、この回3点の起点となった。「まあ、よかったです」開幕3連戦の先発野手で唯一、安打がなかっただけに一本出たのは気持ち的にも大きいはずだ。