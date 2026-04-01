「阪神４−１ＤｅＮＡ」（３１日、京セラドーム大阪）お立ち台でニコッと笑った。今季初先発の阪神・才木は６回１失点の好投。昨年のホーム開幕でやられた相手にリベンジを果たした。「ホッとしてます。勝てて良かったです」。苦しみながらも今季の１勝目をつかんだ。鬼門を乗り越えた。２−０で迎えた六回、先頭の筒香に右翼席へソロを被弾。球場がため息に包まれ、嫌な記憶がよみがえった。昨季もホーム開幕戦を任されてい