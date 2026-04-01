現地３月31日、森保一監督が率いる日本代表は、国際親善試合でイングランド代表とウェンブリー・スタジアムで対戦している。FIFAランキング19位の森保ジャパンが、同４位のイングランドと激闘。大注目の一戦で先にスコアボードを動かしたのは日本だ。23分、自陣でボールを奪った三笘薫がそのまま持ち運び、左サイドに展開。これを受けた中村敬斗のエリア内左からの折り返しに反応した三笘がダイレクトシュートでネットを揺ら