◇第98回選抜高校野球大会最終日・決勝大阪桐蔭7―3智弁学園（2026年3月31日甲子園）大阪桐蔭が智弁学園（奈良）を7―3で下し、22年以来4年ぶりの優勝を飾った。史上最多タイの5度目、春夏通算では史上2校目の10度目の頂点。先発の川本晴大（2年）が、15奪三振3失点で完投し、選抜決勝史上初となる2年生の「2桁奪三振＆完投勝利」を毎回奪三振で達成した。9回決着の決勝での15奪三振は1925年松山商（愛媛）の森本茂に並ぶ