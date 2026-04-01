ジュニア「ACEes」の作間龍斗がこのほど、都内で、日本テレビドラマ「月夜行路―答えは名作の中に―」（8日スタート、水曜後10・00）の会見に出席した。女優の波瑠と麻生久美子がダブル主演。文学オタクで鋭い推理力を持ちトランスジェンダーである銀座のバーのママ・野宮ルナ（波瑠）と、主婦・沢辻涼子（麻生）がバディとなり、旅先での事件を解決する。作間は涼子の大学時代の恋人・カズト役。「謎の多い人物。元彼役とい