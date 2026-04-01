2026年3月30日、独国際放送局ドイチェ・ヴェレの中国語版サイトは、スイス紙ノイエ・チュルヒャー・ツァイトゥング（NZZ）の論評を引用し、米国・イスラエルによるイラン攻撃で中露両国が「影の受益者」となっていると報じた。記事は、イランの緊密な同盟国であるはずの中露が口頭での抗議にとどめ、実質的な軍事支援を一切行っていない現状を指摘。いわゆる「専制主義の枢軸」3カ国は、結局のところ「利益があれば集まり、利益が