◇第98回選抜高校野球大会最終日・決勝大阪桐蔭7―3智弁学園（2026年3月31日甲子園）【みんなイイじゃん】紫紺の大旗はずしりと重かった。大阪桐蔭の1メートル66の小柄な主将、黒川虎雅（たいが＝3年）はその重みを全身で感じていた。「やっと優勝できたなっていう感じ。（優勝旗は）だいぶ重たかったです」。昨年春夏とも甲子園を逃したチームの主将となって8カ月。ここまで強烈なキャプテンシーで引っ張ってきたからこ