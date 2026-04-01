西A組4位のJ2新潟はオフ明けの31日、聖籠町のアルビレッジで4日にホームで行われる金沢戦に向けて練習を再開した。出場が増えているサイドハーフを主戦場として、チームの課題でもある得点力アップへの貢献を狙っているのがFW若月大和（24）。味方と敵を見て立ち位置を変えていく頭を使ったプレーで、ゴールを狙い続ける。前節のFC大阪戦はスコアレスで突入したPK戦の末に勝利。無得点でFWとしては悔しさが残る試合でも、若月