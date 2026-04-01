◇第98回選抜高校野球大会最終日・決勝大阪桐蔭7―3智弁学園（2026年3月31日甲子園）同点に追いつかれた直後の7回、大阪桐蔭打線が積極攻撃で智弁学園・杉本を攻略した。無死一塁で仲原慶二（2年）がバントの構えから2球目をバスターエンドランで中前打し一、二塁に好機拡大。「いろいろなケースを想定して練習してきた。打ち崩して（杉本を）降ろそうと言っていた」。次打者のバント安打で満塁とし内海竣太（3年）が決