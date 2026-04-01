日本高野連は31日、U18日本代表候補選手強化合宿（4月3〜5日）に参加する42選手を発表した。選抜優勝の大阪桐蔭からはエース右腕・吉岡貫介（3年）ら4人が選ばれた。甲子園不出場組では健大高崎（群馬）の外野手・石田雄星（3年）、聖隷クリストファー（静岡）の左腕・高部陸（3年）らが選ばれた。また2年生は今選抜でブレークした大阪桐蔭の左腕・川本晴大ら3人が選出された。