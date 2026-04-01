［顔］選抜高校野球Ｖの大阪桐蔭部長有友茂史さん６１一時３点差を追いつかれた白熱の決勝を、「きょうは誰がヒーローになるんやろな」と見つめていた。選手たちが春夏通算１０度目の甲子園大会優勝を決めると、「高校生は思いもしないプレーや成長を見せてくれる」とほほえんだ。奈良・天理高で甲子園を目指したが、３年夏は県大会初戦で敗退。天理大を経て大阪桐蔭野球部のコーチになった。甲子園への思いには区切り