イラン情勢の影響で、原油の９割以上を中東に依存する日本では安定供給への懸念が一段と強まってきた。政府は長期化のリスクに周到な備えを進めることが大切だ。政府は３月３１日、中東情勢に関する関係閣僚会議を開き、石油製品の安定供給の確保に向けて、対策を進めることを確認した。原油は、ガソリンや軽油などの石油製品だけでなく、プラスチックや化学繊維、ゴムなど幅広い関連製品にも使われている。このため、農業や