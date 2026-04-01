元交際相手につきまとわれた末、殺害される事件が再び起きた。現行制度での対応には限界があり、見直しが急務だ。東京都豊島区の商業施設で３月末、人気キャラクターのグッズ販売店に勤める２１歳の女性が元交際相手の男に襲われた。男は女性と自分の首を交互に刺し、２人とも死亡した。男は、多くの客がいる場所で、女性を巻き込んで「拡大自殺」を図ったとみられる。理不尽極まりない、許し難い行為だ。女性はかねてスト