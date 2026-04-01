◇第98回選抜高校野球大会最終日・決勝大阪桐蔭7―3智弁学園（2026年3月31日甲子園）大阪桐蔭が22年以来4年ぶり、歴代最多タイ5度目となる春の頂点に立った。その裏側には、歴代最多の春夏通算75勝を数えた西谷浩一監督（56）が抱えた葛藤や苦悩があった。エリート集団と評されることに対するもどかしさ、「日本一」を口癖とする理由…。アマチュア野球担当・河合洋介記者が迫った。大阪桐蔭は勝ちすぎたのかもしれない