女優の波瑠（34）と麻生久美子（47）が都内で、ダブル主演する日本テレビドラマ「月夜行路―答えは名作の中に―」（8日スタート、水曜後10:00）の会見に出席した。文学オタクで鋭い推理力を持ちトランスジェンダーである銀座のバーのママ（波瑠）と、主婦（麻生）がバディとなり、旅先での事件を解決する。波瑠は「本当に博識でなんでも説明できてしまう役。毎日ヒーヒー言いながら撮影に臨んでいる」。麻生は「2人のバディ