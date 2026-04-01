米国とイスラエルによるイラン攻撃で原油価格が高騰していることを受け、全日本空輸と日本航空が６月の発券分から、国際線の運賃に上乗せする「燃油サーチャージ」を最大２倍に引き上げる見通しとなった。欧州や北米を結ぶ路線では２万円を超える値上がりとなる。原油高騰の影響は広がりを見せており、消費者の旅行控えや訪日客の減少につながる可能性がある。燃油サーチャージは、燃料価格や為替の急激な変動に対応するため、