巨人の新助っ人、フォレスト・ウィットリー投手（２８）が、３１日の中日戦（バンテリン）に初先発し、５回６６球を投げて６安打２失点とゲームメーク。初勝利はお預けとなったものの、チームは５―２で逆転勝ちした。期待の新戦力がデビューした。２メートルの長身を武器にした角度のある投球で中日打線と相対した。２回にサノーに先制ソロ、５回に田中に適時打を浴びたものの最少失点に抑え、先発としての役割を果たした。