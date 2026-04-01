［原発と福島］この地で＜４＞昨年１０月最初の土曜。福島県川俣町山木屋の畑一面で、真っ赤に色づいた彼岸花が秋風に揺れていた。ぽつりぽつりと人が集まり、午前１１時には３０人ほどになった。多くは車で１時間ほどの距離にある双葉町細谷地区の住民だ。「子供も孫も元気だよ」。１年ぶりの再会に話は尽きない。ただ、この景色は細谷で見られるはずだった。東京電力福島第一原発の北側にある細谷地区。原発事故前は４５世帯