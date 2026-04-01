FC東京のFW佐藤恵がリベンジに燃えている。1日はアウェー町田戦に乗り込む。東地区の上位同士の一戦は、首位の鹿島を追う上でも負けられない。佐藤恵にとっては昨年11月の天皇杯準決勝で敗れた借りを返す一戦でもある。得点を奪えず0―2で敗れ、人目もはばからず涙を流した悔しさを晴らすために「倒さないといけない」と意気込んだ。