快挙の裏にあったのは「弱点との決別」だった。日本ハム・細野晴希投手（２４）が３１日のロッテ戦（エスコンフィールド）で無安打無得点を達成。プロ初完投、初完封をノーヒットノーランで飾る離れ業をやってのけた。ただ、この一戦をただの?覚醒劇?で片づけるのは早計だ。自らの足を長く引っ張ってきた制球難に真正面から手を入れてきた積み重ねこそが、３年目左腕を歴史的なマウンドへ押し上げた。球威は一級品だっただけに