勝ってもなお、視線は先にあった。阪神・才木浩人投手（２７）が３１日のＤｅＮＡとのホーム開幕戦（京セラ）に先発。６回に３番・筒香嘉智外野手（３４）にソロ本塁打を許したが、４安打１失点と試合をつくり、４―１の勝利に貢献した。これでチームも３連勝。先発としての責任を果たす、粘投で今季初白星を手にした。試合後は「（今季）最初なので、いいピッチングをしようという意識が強すぎた。力み散らかしてました」と苦