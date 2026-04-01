米国・ＷＷＥの?ジーニアス・オブ・ザ・スカイ?ことイヨ・スカイと、カブキ・ウォリアーズ（アスカ＆カイリ・セイン）が、抜き差しならぬ関係になってきた。プロレスの祭典「レッスルマニア４２」（４月１８、１９日＝日本時間１９、２０日、ネバダ州ラスベガス）まで残り３週間を切ったが、和製スーパースターの参戦はいまだ誰一人、決まっていない。多大な実績のあるイヨ、アスカ、カイリも祭典出場権や、出場権につながる一