この春のトレンドキーワードに浮上していて、注目を集めているボーダー柄。マリンテイストな雰囲気をまとって、明るく爽やかな印象も与える「ボーダートップス」は、春コーデに欠かせない存在です。今回は、ボーダーアイテムが種類豊富に揃う【ユニクロ】から、ミドル世代に似合う「大本命トップス」をご紹介します。ボートネックデザインで女性らしい雰囲気が感じら