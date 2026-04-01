インスタグラムで報告バレーボール女子の元日本代表、佐藤美弥さん3月31日、自身のインスタグラムを更新。「4月よりクラブを離れ、大学院へ進学する決断をいたしました」と報告。新たな挑戦に、ファンからは称賛やエールが相次いでいる。佐藤さんは日立リヴァーレで日本を代表するセッターに進化し、日の丸も背負った。東京五輪前の2021年5月に現役引退を発表。日立リヴァーレではアカデミー担当を務めていた。自身のインス