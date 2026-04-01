◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日２―５巨人（３１日・バンテリンドーム）巨人が逆転勝ちで連敗を２で止めた。６回に２点差を追いつくと、９回２死満塁から代打・丸佳浩外野手（３６）が右越えに走者一掃のＶ二塁打。勝率を５割に戻した。来日初先発の新外国人、フォレスト・ウィットリー投手（２８）は白星こそつかなかったが５回６安打２失点でゲームメイク。開幕から４試合の先発投手がいずれも新加入となったのは球団初となった。