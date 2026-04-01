３月末で日本テレビを退社し、４月１日からフリーとなった岩田絵里奈アナウンサー（３０）が、「ＡＢＥＭＡ」の開局１０周年生放送特番「３０時間限界突破フェス」（１１日午後３時から１２日午後１０時まで生放送）のグランドフィナーレ企画「最強バズりソング歌謡祭」のＭＣとして、フリー転身後初のメディア出演を果たすことになった。元「日向坂４６」の齊藤京子（２８）とダブルＭＣを務める。３０時間生放送のラストを締