２０２２年の第９８回箱根駅伝に初出場した駿河台大の一員として当時３１歳で４区を駆けた今井隆生氏（３５）が埼玉・鶴ヶ島市立藤中学校の教員を退職し、２６年度から山梨学院高の駅伝チームの監督に就任することが３１日、分かった。埼玉県教育委員会は３０日に２０２６年度の小中高の教職員異動などを発表。その中で、今井氏の退職も公表されており、注目の転身先は、昨年の全国高校駅伝で男子３５位、女子２８位の山梨学院