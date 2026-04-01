◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神４―１ＤｅＮＡ（３１日・京セラＤ）阪神・中野拓夢内野手が通算１００盗塁を達成した。５回１死満塁の二ゴロで打点を上げると、続く森下の打席の２死一、三塁から二盗を決めた。「気づいてなかったです。後から言われて、そういえばそうだったんだなって思ったぐらいだったので。でもまだまだ通過点だと思いますし、もっと１５０、２００と数を増やせるようにやるだけかなと思います」と振り返っ