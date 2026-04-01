◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日２―５巨人（３１日・バンテリンドーム）新外国人のサノーに来日１号＆初安打の先制ソロが飛び出したものの、球団創設９０周年の本拠地初戦で８年ぶりの開幕４連敗を喫した。同点の９回、藤嶋が３四球で２死満塁とすると、代打・丸の打球を右翼手・カリステが目測を誤り、走者一掃の二塁打に。井上一樹監督は「（９回の守備は）痛いけど、あの展開（同点）で守備固めは考えづらい」と責めず、「沈ん