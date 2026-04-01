６月１１日（日本時間１２日）開幕のサッカー北中米Ｗ杯に向けた連載「世界一の景色へ」の第２回では、ベルギー１部シントトロイデンで２０１８年から最高経営責任者（ＣＥＯ）を務める立石敬之氏（５６）にインタビュー。今、所属する８選手を含め、これまで２８人の日本勢が在籍した。現在の森保ジャパンのセンターラインには“シント組”が多く名を連ねる。日本サッカー界に大きく貢献している立石ＣＥＯが、クラブの歩みと史