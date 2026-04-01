ＮＨＫ「おかあさんといっしょ」の２１代目「うたのおねえさん」で、歌手の小野あつこが１日までにＳＮＳを更新。通っていた調理師専門学校を卒業したことを報告した。小野はインスタグラムに「先日、新宿調理師専門学校夜間部を卒業しました」と報告すると、続けて「食育に関わる仕事に携わりたいと思う中で、自分の包丁の持ち方や調理法、衛生に対する感覚や認識が本当に適切なのかと疑問に感じ、一度基礎から学んでみたいと