「ABEMA」では、10周年を記念し、4月11日午後3時から12日午後10時にわたって、特別番組『30時間限界突破フェス』を生放送。グランドフィナーレ企画『最強バズりソング歌謡祭』のMCとして、元日向坂46の齊藤京子とフリーアナウンサーの岩田絵里奈が出演すると決定した。岩田アナは日テレ退社後初のメディア出演となる。【写真】まさかの場所から”ひょっこり”する岩田アナMCには俳優やバラエティ番組でも活躍する元日向坂46の