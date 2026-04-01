ACEesの作間龍斗が、このほど行われた日本テレビ系水曜ドラマ『月夜行路―答えは名作の中に―』（8日スタート、毎週水曜後10：00）の制作発表会見に登場した。【集合ショット】圧巻…！ 波瑠＆麻生久美子＆作間龍斗ら豪華出演者が勢ぞろい原作は、人気ミステリー作家・秋吉理香子氏による同名小説『月夜行路』（講談社）。仕事に追われる夫と反抗期の子どもたちにないがしろにされ、家庭に居場所を失った専業主婦・沢辻涼子