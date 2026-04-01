ACEes作間龍斗（23）が3月31日までに都内で行われた日本テレビ系連続ドラマ「月夜行路−答えは名作の中に−」（4月8日スタート、水曜午後10時）制作発表会見に登壇した。文学作品を手がかりに事件の真相に迫る文学ミステリーで、波瑠（34）と麻生久美子（47）がダブル主演。作間は、麻生が演じる専業主婦、凉子の学生時代の元カレ役を演じる。麻生の元カレ役と聞いた時は「そっか！って思いましたね」と笑顔。「大先輩なのでプレ