タレントの辻希美(38)が31日、自身のYouTubeチャンネルを更新。今春、中学校を卒業し、高校入学を控える長男・青空さんの受験について涙ながらに語った。辻は「青空の受験、無事に終わりました。長かったです」と語り、長男の受験を振り返った。辻によれば、青空さんは中学1年、2年では「本当に勉強をなかなかやってくれなくて、テスト期間中も全然勉強してくれなくて、勉強もしてないし、成績が悪かった」という。性格は「