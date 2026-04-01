AKB48向井地美音（28）が3日に東京・代々木第一体育館で卒業コンサートを迎える。2013年に15期生として加入し約13年。3代目総監督も務め、グループの最前線に立ったアイドル人生を振り返った。誰にも負けないグループへの愛が原動力だった。「加入した時から『AKB48が大好きです』って貫き通してきました。逆にそれしか強みは無かったんです」。18年には「AKB48グループセンター試験」で1位を獲得するなど、知識と確固たる愛を証明